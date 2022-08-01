В Пентагоне готовят план безопасности Пелоси из-за предполагаемого визита на Тайвань

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси может посетить Тайвань на фоне напряженных отношений между Америкой и Китаем. В Пентагоне разрабатывают план по обеспечению безопасности Пелоси.

Администрация Байдена поддерживает поездку Пелоси на Тайвань

Нэнси Пелоси может посетить Тайвань, несмотря на то, что этой "остановки" нет в программе ее визита в Азию . Тайваньский чиновник рассказал журналистам, что Пелоси, вероятно, останется на Тайване на одну ночь. Однако информации, когда именно прилетит Пелоси – нет.

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Визит спикера Палаты представителей США может состояться на фоне угроз со стороны Китая. В воздушное пространство Тайваня 1 августа вошли 4 китайских ударных истребителя . В то же время США подтягивают в Тайвань свои авианосцы.

Официальный представитель США в комментарии журналистам сообщил, что должностные лица американского Министерства обороны работают круглосуточно и отслеживая любые передвижения Китая в регионе, разрабатывая план по обеспечению безопасности Пелоси.

Спикер Министерства обороны США заявил, что администрация Джозефа Байдена поддерживает поездку Пелоси на Тайвань.

Мы хотим убедиться, что, когда она путешествует за границу, она может делать это безопасно и надежно, и мы собираемся убедиться в этом. Нет причин для китайской риторики. Нет никаких причин для каких-либо действий. Это не редкость, когда лидеры Конгресса ездят на Тайвань,

– заявил Кирби.

Что еще известно о визите Пелоси в Тайвань

Нэнси Пелоси 30 июля отправилась в Азию с рабочим визитом. Сначала сообщалось, что Пелоси не будет посещать Тайвань, однако 1 августа в СМИ появилась информация , что визит на остров может произойти.

В ответ на действия США в Китае угрожают развернуть военную кампанию против Тайваня . Китай объявил о новых учениях, которые пройдут у китайского побережья. Речь идет о территории напротив Тайваня.

Из-за учения Китая в Тайване решили поднять в небо истребители .

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