Одна из лучших речей в истории Конгресса, – Нэнси Пелоси о выступлении Зеленского
Источник:Ellis Kim
Президент Украины отправился с дипломатическим визитом в Соединенные Штаты и выступил в Конгрессе. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси впоследствии прокомментировала выступление главы украинского государства.
К слову, ранее спикер назвала появление Зеленского в Конгрессе "большой честью". Она добавила, что президент Украины "абсолютный герой"
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Пелоси сравнила Зеленского с Черчиллем и высоко оценила его речь
Журналистка CBS News обнародовала в сети видео, на котором Спикер Палаты представителей США делится впечатлениями после выступления президента Украины в Конгрессе. Нэнси Пелоси утверждает, что речь Владимира Зеленского является одной из лучших, которую ей приходилось слышать в Конгрессе.
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Пелоси отметила общие черты украинского лидера и бывшего Премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. В частности, оба политика приезжали в США, чтобы попросить помощи и поблагодарить партнеров за поддержку.
Президент Зеленский, как и Уинстон Черчилль в свое время, борется за спасение Европы от тирании. Речь была действительно исторической, добавила спикер.
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О чем говорил Владимир Зеленский в Конгрессе
- Президент Украины выступил с речью в Конгрессе США в рамках своего дипломатического визита. Отметим, что накануне Нэнси Пелоси призвала членов Конгресса присутствовать на заседании.
- Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за их мощную поддержку. В то же время подчеркнул, что Украина нужно больше оружия, чтобы бороться с захватчиком
- Президент Зеленский рассказал о ситуации на линии фронта, где побывал перед поездкой в США. Он передал Конгрессу флаг из Бахмута от ВСУ, что символизирует благодарность украинцев за помощь в борьбе с агрессором.