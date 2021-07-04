Возвращение Нью-Йорка актуализировало восстановление немецкого наследия в Украине, – Казанский

Поселку Новгородское в Донецкой области вернули историческое название – Нью-Йорк. Это хороший повод вспомнить о десятках бывших немецких поселений, которые переименовали при советской власти.

Пришло время вернуть настоящие имена не только Нью-Йорку, но и им тоже. Такое мнение в видеоблоге "Антидот" высказал журналист и член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

Подробнее читайте здесь Запретная история: почему поселок в Донецкой области справедливо переименовали в Нью-Йорк

По его словам, достаточно взглянуть на старые карты, чтобы убедиться, что на них множество немецких топонимов. Например, вокруг современного Запорожья были целые россыпи таких поселений.

Возвращение Нью-Йорка актуализировало вопрос возрождения всего немецкого наследия Украины,

– подчеркнул Казанский.

Он отметил, что такой ренессанс мог бы стать очень важной и полезной программой, направленной в частности на привлечение в Украину немецких инвесторов и немецких туристов.

Казанский подчеркнул важность восстановления немецкого наследия

Журналист считает, что необходимо вернуть немецкие названия историческим поселениям, восстановить и отремонтировать уцелевшие памятники архитектуры и могилы. А также – организовать в Запорожье масштабный фестиваль немецкой культуры.

"Уверен, что немцы еще и с радостью бы это проспонсировали. Если мы интегрируемся в Европейский Союз – вполне логично было бы подчеркивать все, что роднит и объединяет Украину с европейскими странами", – отметил Казанский. Он добавил, что восстановление немецкого наследия однозначно улучшило бы восприятие Украины в Германии.

Коротко о переименовании поселка Новгородское в Нью-Йорк

Еще в октябре 2019 года жители населенного пункта заговорили о переименовании поселка Новгородское.

Они хотели вернуть ему историческое название – Нью-Йорк.

Только через 2 года, 1 июля 2021 года, Верховная Рада проголосовала за переименование.

В Соединенных Штатах Америки уже поздравили Украину с возвращением к историческому названию.

Полный выпуск видеоблога "Антидот": смотрите видео