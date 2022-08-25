В Нью-Йорке перекресток на Брайтон-Бич официально переименовали в "Украинский путь"
Сегодня украинцы мужественно противостоят агрессии врага, который хочет лишить нас свободы. И делают это не только в Украине, но и во всем мире.
Так, ко Дню Независимости Украины на Брайтон-Бич (США) переименовали один из перекрестков. Теперь он называется "Украинский путь".
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Символический шаг
За полгода полномасштабной войны мы убедились, что наша сила – в единстве. Каждый маленький шаг является чрезвычайно важным вкладом в большую победу.
Как отметила Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова, официальное переименование перекрестка завершили именно в День Независимости Украины. 24 августа всегда имело большое значение для каждого гражданина, но в этом году оно особенно символично. Этот день – о нашей смелости, борьбе и любви, которые длятся около тысячи лет.
День Независимости Украины: последние новости
- В День Независимости Владимир Зеленский обратился к украинцам словами "свободный народ независимой Украины". Он отметил, что за этими четырьмя словам сегодня – на 182 день полномасштабной войны – так много смыслов, символов, подвигов и потерь, радости и боли, а главное – правды. Эта правда – о настоящем украинском, с ней невозможно спорить.
- День Независимости Украины – это результат тысячелетней борьбы. Щемящие поздравления записали украинские военные, силовики, правоохранители, политики и активисты.
- В этот день Украину поздравляют украинские звезды. В 31-й День Независимости Украины певцы Сергей Бабкин, Злата Огневич, Макс Барских и TAYANNA порадовали поклонников новыми патриотическими композициями.
- Свои поздравления нашему государству и народу высказали и мировые лидеры. Среди них – Борис Джонсон, Анджей Дуда, Урсула фон дер Ляйен, Йенс Столтенберг, Мелинда Симонс, Джозеф Боррель и другие.
- В Киев 24 августа приехал настоящий друг украинского народа – Борис Джонсон. Британский лидер сообщил о новом пакете помощи – более 50 миллионов фунтов стерлингов.
- В День Независимости США ценный подарок Украине сделали и США. Страна выделила оружие на 3 миллиарда долларов.
- Конечно, поздравить нас не забыли и россияне. В праздничный день украинцам пришлось неоднократно спускаться в укрытие и спасаться от ракетных обстрелов.
С Днем Независимости, наша родная Украина: смотрите видео