В 2023 году на фронте зафиксировали НЛО: "Флеш" сказал, что на самом деле за этим может скрываться

В начале мая Пентагон по приказу Трампа начал масштабное рассекречивание документов о неопознанных аномальных явлениях. Так называемые НЛО замечали и украинские военные.

О деталях рассказал советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Смотрите также Администрация Трампа начинает публиковать обещанные файлы об НЛО

Чем может оказаться замеченное в Украине НЛО?

"Флеш" напомнил, как в 2023 году он опубликовал интересное видео с фронта. На нем аэроразведка наблюдала за неидентифицированным летающим объектом.

Через час мне написали ... представители государственной структуры, которая занимается этими вопросами в Украине еще с советских времен,

– рассказал советник министра.

Он отметил, что с началом войны исследования НЛО в украинском пространстве стало больше военной задачей, чем гражданской.

Справочно. НЛО – это неидентифицированный летающий объект, который находится в атмосфере или в космическом пространстве и не идентифицирован конкретным наблюдателем. С научной точки зрения, до сих пор не существует ни одного подтвержденного доказательства того, что НЛО каким-то образом связано с пришельцами.



Часто то, что раньше называли НЛО впоследствии объяснили секретными военными объектами, как это, например, было со шпионскими самолетами U-2 и A-12. Также большинство случаев имеют вполне земное происхождение – воздушные шары, дроны, птицы и тому подобное.

Сейчас в Вооруженных силах Украины есть даже специальный объемный документ на эту тему. Он согласован Главкомом.

Загадочный объект, обнаружен украинскими военными / Фото "Флеша"

Загадочные НЛО могут оказаться новым оружием россиян.

"Поэтому не только США занимаются подобными вопросами, ведь за понятием НЛО может скрываться новое оружие нашего противника", – заметил "Флеш".

Обратите внимание! Если Вы стали свидетелем НЛО и у вас есть видеоматериалы, присылать их просят на почту uap(no spam) gur.gov.ua. Как заметил советник министра обороны, эти наблюдения могут оказаться очень важными.

Что известно об американских файлах об НЛО?

На специальном американском веб-сайте появились первые отчеты по НЛО, которые охватывают десятилетия наблюдений и многочисленные ситуации, с которыми в разное время столкнулись военные и астронавты.

24 Канал проанализировал некоторые материалы. Среди наиболее впечатляющих материалов – фотографии и отчеты с лунных миссий "Аполлон-12" и "Аполлон-17". На одном из снимков 1972 года заметно 3 световые точки в форме треугольника, которые зависли над поверхностью Луны. Предполагают, что это мог быть "физический объект".

А, например, в 2023 году появились данные об активности в западной части США. Утверждается, что 7 федеральных офицеров независимо друг от друга сообщили о многочисленных аномалиях, в частности "орбы, выпускающие другие орбы", большую сияющую сферу и полупрозрачный объект, который был похож на "прозрачного змея".

Интересно, что в США загадочно умерли или исчезли уже 9 ученых, которые владели государственными тайнами, в частности тех, касающихся ядерных программ и анализа восстановленных технологий неизвестного происхождения. В ФБР подозревают иностранные разведки, что охотятся за технологиями. Между тем в New York Post обратили внимание, что эти загадочные инциденты произошли как раз тогда, когда в американском обществе заговорили о раскрытии секретных материалов, касающихся якобы контактов с внеземными цивилизациями.