Получит ли Зеленский Нобелевскую премию мира и почему от нее хотят отказаться в 2024

.

7 октября официально началась Нобелевская неделя, а вместе с ней дискуссии о том, кто может получить Нобелевскую премию мира. В 2024 году одним из фаворитов на награду является украинский президент.

24 Канал рассказывает о шансах Владимира Зеленского на победу, а также о его конкурентах за почетную и очень символическую награду.

Читайте также Названы фавориты на Нобелевскую премию мира: кто в списке экспертов и букмекеров

Кто, когда, кому и за что вручает Нобелевскую премию мира

Победителя (или победителей) Нобелевской премии мира объявят уже 11 октября в 12:00 по Киеву. Это сделает Норвежский Нобелевский комитет, который заседает в Осло. Остальные 5 премий объявляют в Швеции.

Денежный эквивалент премии составляет 11 миллионов шведских крон (примерно 1,1 миллиона долларов), однако это именно та ситуация, когда деньги не главное, а значительно важнее факт признания политического и морального авторитета человека или института в масштабах всей планеты.

Лауреатов Нобелевской премии мира определяет специальный комитет по награждению, который состоит из 5 человек, назначенных парламентом Норвегии.

Список членов комитета тайный, а перечень претендентов на награду традиционно не разглашается, хотя сами номинанты иногда нарушают это правило.

Например, в этом году о своей номинации и номинации коллег объявили палестинские фотожурналисты Мотаз Азаиза и Хинд Худари.

Я знаю, что меня номинировали на Нобелевскую премию в течение нескольких месяцев, и я никогда не делилась ничем, связанным с ... Какая Нобелевская премия, когда мой народ убивают? Что бы это вообще означало, если бы я более 300 дней писал обо всех зверствах, которые совершает Израиль, и ничего не меняется,

– так прокомментировала тележурналистка Худари свою нобелевскую номинацию в Х.

Известно, что в 2024 году комитет будет выбирать среди 285 претендентов, из них 196 людей и 89 организаций.

В 2024 году ожидается, что награду будут выбирать среди тех, кто отличился на ниве "необходимости укрепления международного мирового порядка, построенного после Второй мировой войны". Такой инсайд подает агентство Reuters. Издание также провело опрос экспертов, которые определяли возможных претендентов на Премию.

Главные претенденты на Нобелевскую премию мира по версии Reuters:

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке (БАПОР);

Международный суд ООН;

генсек ООН Антониу Гутерриш.

На кого ставят букмекеры

При этом другие СМИ имеют свои инсайды относительно потенциальных кандидатов, а букмекеры принимают ставки на победителя (или победителей).

Так, ведущий и крупнейший американский букмекер Bovada сейчас считает бесспорным фаворитом именно Владимира Зеленского. Коэффициент на его победу составляет +400 (или 4 к 1).



Нобелевская премия мира – на кого ставят ставки букмекеры / Скриншот

Второе место делят лидер белорусской оппозиции в экзиле Светлана Тихановская и уйгурский правозащитник Ильхам Тохти. Он последовательный критик китайской диктатуры, ныне приговорен ею к пожизненному заключению. Шансы Тихановской и Тохти оцениваются букмекерами как 5 к 1.

На третьем месте Испания, Норвегия и Ирландия (8 к 1). Эти государства отмечают за дипломатический жест – официальное признание Палестинского государства. Напомним, что Украина сделала то же самое, еще когда была УССР).

На четвертом месте – генсек ООН португалец Антониу Гуттериш, на пятом – легендарный натуралист и защитник природы сэр Дэвид Аттенборо, экоактивистка и участница пропалестинских митингов Грета Тунберг, а также журналист из Газы Мотаз Азаиза (член палестинского агентства ООН БАПОР, который снимал в режиме реального времени теракт 7 октября 2023 года). Все трое имеют коэффициент 15 к 1.

Почему может победить Зеленский и почему это будет аванс

Что касается Зеленского: в его пользу говорит проведение Саммита мира в Швейцарии и активная дипломатическая деятельность в течение года. Зеленский действительно был очень активным и пытался достучаться до лидеров мира и целых стран всеми возможными способами.

К сожалению, даже этого оказалось мало для того, чтобы наступил мир. Впрочем, вполне возможно, что количество усилий все же перейдет в качество и тогда украинский президент непременно получит вполне заслуженную Премию мира. Возможно, это произойдет уже в 2025-м.

При этом предыдущим фаворитом с коэффициентом 2 к 1 был россиянин Алексей Навальный. Он был убит в российской колонии за Полярным кругом, а поскольку Нобелевскую премию может получить только живой человек, россиянина исключили из перечня претендентов автоматически.

К теме Биография убитого российского оппозиционера Навального

Таким образом, благодаря Путину и его карательной системе Нобелевскому комитету в Осло удалось, очевидно, избежать выбора между украинцем и россиянином (пусть и с украинскими корнями) и громкого скандала. Который бы непременно возник.

Имеем пример 2022 года, когда Нобелевский комитет приравнял усилия украинского "Центра гражданских свобод" с российским "Мемориалом" и белорусской правозащитной организацией "Вясна").

Скандал точно будет

Впрочем, критиковать норвежцев обязательно будут при любом финальном результате. В отличие от предыдущего года, когда иранская правозащитница Наргес Мохаммади была неким консенсусным кандидатом, сейчас мировая общественность очень далека от единства. Поэтому и имеем парадокс.

К теме Почему в 2023 году Нобелевская премия мира обошлась без скандалов

Если победит Зеленский – обидятся все фанаты Палестины, которых немало в Скандинавии. Если же победит кто-то из "пропалестинских кандидатов", а в этом году это и сам БАПОР (среди его членов оказались террористы ХАМАС), и Грета Тунберг, и палестинские фотокоры (среди них – фактические участники резни 7 октября 2023 года), и Международный суд ООН, который намеренно объявляет о плане по одновременным ордерам как для лидеров ХАМАС, так и для руководителей Израиля, и даже генсек НАТО Антониу Гуттериш, который не может должным образом ни осудить теракты на Ближнем Востоке, ни корректно осудить Россию за преступление агрессии, похищение детей и другие попытки геноцида украинцев, возмутятся Израиль, США и многие другие государства и общественные организации.

В этой ситуации вполне возможен вариант, что в 2024 году Нобелевскую премию мира не будут вручать вообще.

Возможно, это именно тот год, когда комитет Нобелевской премии мира должен отказаться от премии и сфокусировать внимание на том факте, что эта планета находится в состоянии войны,

– считает Дэн Смит, руководитель Стокгольмского института исследования проблем мира.

В то же время Генрик Урдал, директор Института исследования проблем мира в Осло, говорит, что отзыв Нобеля по миру было бы ошибкой, ведь премия "возможно, является более важной как способ продвижения и признания важной работы ради мира".

Последний раз Премию мира не вручали в 1972 году, а всего таких случаев было аж 19. 2024-й год может стать "юбилейным" 20-ым, потому что довольно странно – премия мира есть, а мира нет. Причем ни в Украине, ни в Палестине с Ливаном, более того – главная организация, которая должна была бы за мир бороться, этого не делает (иногда кажется, что принципиально).