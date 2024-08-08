Ночью был прилет в Сумской области: есть ли разрушения

В ночь на 8 августа российские захватчики атаковали Сумскую область. В частности, был прилет по селу Стецковка.

Какие последствия российской атаки на Сумщину сегодня, есть ли разрушения, рассказал председатель ГВА.

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Какие последствия атаки на Стецковку

Алексей Дрозденко сообщил, что в результате вражеской атаки ночью есть прилет по Стецковке.

Пострадали фасады школы и жилых домов. Самое главное – без жертв,

– подчеркнул глава Сумской ГВА.

Также чиновник в 07:41 отметил, что штаб ликвидации последствий атаки агрессора уже разворачивается.

Заметим, что около 11 часов вечера 7 августа в Сумской области прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги. Впоследствии в ОВА заявили, что два вражеских БПЛА были точно уничтожены нашими защитниками неба.

Важно Ситуация достаточно напряженная: в Сумской области проводят обязательную эвакуацию из 5 общин