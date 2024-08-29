Ночью и утром враг бил ракетами и 74 "Шахедами": сколько сбили

Россия ночью и утром 29 августа атаковала Украину ударными дронами. По целям отработали украинские силы противовоздушной обороны.

Так, захватчики запустили по Украине 74 ударных БпЛА и несколька ракет. В Воздушных силах отчитались о статистике сбитых вражеских целей.

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Сколько вражеских целей сбила украинская ПВО

В ночь на 29 августа Россия атаковала Украину 3-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской и Белгородской областей, что в России. Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что с этого же направления враг атаковал 2 ракетами. По его словам, тип этих ракет сейчас устанавливается.

Кроме этого, Россия атаковала 74-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из районов: Приморско-Ахтарск, Курск и Ейск.

Олещук сообщил, что к отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 60 ударных БпЛА Shahed-131/136. Еще 14 ударных БпЛА локально потеряны (упали) на территории Украины,

– сообщил командующий Воздушных сил.

Также он отметил, что противовоздушная оборона работала в пределах Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской Сумской и Донецкой областей.



Во время атаки врага сбиты две Х-59/69 и 60 ударных БпЛА / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Последствия атаки врага на Киев: основное

В 7:47 Сергей Попко, начальник КМВА, сообщил о последствиях вражеской атаки БпЛА на столицу.

Так, в Голосеевском районе Киева произошло падение обломков на территорию жилой застройки. Предварительно,

повреждены окна и двери в многоквартирном доме.

В Днепровском районе города было зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки, но без негативных последствий.

В Деснянском районе города, обломки упали на территорию частного домохозяйства, возник пожар в нежилом строении, который оперативно ликвидировали. "Оперативные службы следуют", – отметили там.

В КГВА подчеркнули, что информации о пострадавших не поступало.

Уже в 8:44 Сергей Попко отметил, что из-за атаки ударных БпЛА сегодня в Киеве воздушная тревога объявлялась дважды. Поэтому, суммарно она длилась почти 6 часов. Он сообщал, что силами и средствами противовоздушной обороны было сбито примерно полтора десятка российских дронов. Также глава КМВА указал, что ни один из ударных беспилотников врага не достиг своей цели.

Ахтарск, Курск и Ейск.

Олещук сообщил, что к отражению воздушного нападения привлечено авиацию, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 60 ударных БпЛА Shahed-131/136. Еще 14 ударных БпЛА локально потеряны (упали) на территории Украины,

– сообщил командующий Воздушных сил.

Также он отметил, что противовоздушная оборона работала в пределах Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской Сумской и Донецкой областей.



Во время атаки врага сбиты две Х-59/69 и 60 ударных БпЛА / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Последствия атаки врага на Киев: основное

В 7:47 Сергей Попко, начальник КМВА, сообщил о последствиях вражеской атаки БпЛА на столицу.

Так, в Голосеевском районе Киева произошло падение обломков на территорию жилой застройки. Предварительно,

повреждены окна и двери в многоквартирном доме.

В Днепровском районе города было зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки, но без негативных последствий.

В Деснянском районе города, обломки упали на территорию частного домохозяйства, возник пожар в нежилом строении, который оперативно ликвидировали. "Оперативные службы следуют", – отметили там.

В КГВА подчеркнули, что информации о пострадавших не поступало.

Уже в 8:44 Сергей Попко отметил, что из-за атаки ударных БпЛА сегодня в Киеве воздушная тревога объявлялась дважды. Поэтому, суммарно она длилась почти 6 часов. Он сообщал, что силами и средствами противовоздушной обороны было сбито примерно полтора десятка российских дронов. Также глава КГВА указал, что ни один из ударных беспилотников врага не достиг своей цели.

Отметим, что российская атака этой ночью продолжалась в районе 10 часов. Подробности читайте в материале 24 Канала.