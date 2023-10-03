Ночью над Днепропетровщиной сбили 13 БПЛА и одну крылатую ракету, загорелось предприятие

Российские военные продолжают терроризировать Украину. В ночь на 3 октября нашим военным удалось сбить 13 беспилотников, а также 1 крылатую ракету. Известно, что в результате атаки возник пожар.

В течение ночи на 3 октября российские военные атаковали Днепропетровскую область. Известно, что в небе над регионом удалось сбить более десяти беспилотников, а также одну крылатую ракету.

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Что известно об атаке

13 беспилотников и крылатая ракета. Столько вражеского железа в небе над областью уничтожили этой ночью защитники из ВК "Восток" и других составляющих сил обороны,

– отметил глава ОВА Сергей Лысак.

Известно, что вспыхнуло частное предприятие, гараж и авто в Днепре в результате падения обломков. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Кроме того, обломки дронов упали на территорию промышленного предприятия в Павлограде. Там же был прилет. В результате вспыхнул пожар, который уже ликвидирован. Известно о разрушении производственных объектов.

Последствия ночной атаки по Днепропетровской области / Фото с телеграма Лысака

Последствия ночной атаки по Днепропетровской области / Фото с телеграма Лысака

По словам главы ОВА, оккупанты продолжили терроризировать Никопольщину. Из тяжелой артиллерии они били по Мировской общине. Известно о повреждении 2 частных домов и хозяйственного сооружения. О пострадавших информация не поступала.

Кроме того, одно из подразделений Военно-морских сил на Юге уничтожило один "Шахед". А глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что в небе над регионом сбили еще 16 дронов-камикадзе.

Обратим внимание, что в сентябре враг запустил рекордное количество дронов-камикадзе. Бывали ночи, когда не летело ни одного "Шахеда", а бывали такие, когда десятками атаковали Украину.

Сколько "Шахедов" запустил враг в сентябре