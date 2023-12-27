Ночью оккупанты атаковали Украину 46 "Шахедами": сколько сбили силы ПВО

Россия снова атаковала Украину ударными дронами типа "Шахед". На этот раз агрессорка запустила около полусотни беспилотных летательных аппаратов.

Украинская противовоздушная оборона отработала по враждебным воздушным целям. Сбить удалось почти все дроны.

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Атака была массированной

Уничтожить удалось 32 из 46 дронов , которые запустила Россия по украинской территории.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 46 БпЛА типа "Shahed-136/131",

– говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлечены тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонщину. Еще несколько БПЛА упали без последствий.

Ночью против 27 декабря громкие взрывы раздались в Одесской области . После этого начали объявлять отбои.

В Воздушных силах отметили, что враг прибег к очередной массированной атаке дронами – камикадзе. Кроме того, в Генштабе отметили, что на фронте произошло 80 боевых столкновений.

В некоторых областях объявляли тревогу