Ночью оккупанты снова атаковали "Шахедами": сколько дронов сбила ПВО, где есть прилеты
Источник:Воздушные силы ВСУ
Этой ночью Росия в очередной раз атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе. Часть "Шахедов" удалось уничтожить. Впрочем, не обошлось без попаданий.
Российские захватчики запустили "Шахеды" с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарска Краснодарского края. Всего удалось сбить 5 вражеских дронов.
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Предварительно, без жертв
К сожалению, часть российских беспилотников не удалось перехватить.
"Шахеды" попали в промышленные объекты и объекты инфраструктуры на Днепропетровщине и Кировоградщине,
– отметили в Воздушных силах.
Добавили, по предварительным данным, обошлось без жертв. Об ущербе и ликвидации последствий сообщат местные военные администрации.
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Последствия ночной атаки
- Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович отметил, что, по предварительным данным, на территории области обошлось без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры.
- Тем временем в Кривом Роге россияне попали по сельскохозяйственному предприятию. Один ангар уничтожен полностью, другой – частично. Кроме того, повреждено 7 грузовиков.
- Также в результате атаки вспыхнули сразу два пожара. В общей сложности огонь охватил 360 квадратных метров. Его уже потушили.
- Пострадал 26-летний мужчина. Его в состоянии средней тяжелой госпитализировали с обломочными ранениями бедра.