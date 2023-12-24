Ночью оккупанты снова атаковали Украину: сколько из 15 "Шахедов" удалось сбить

Ночью против 24 декабря Россия запустила по Украине 16 дронов-камикадзе типа "Шахед". Наши военные сбили большую часть вражеских целей.

В Генштабе рассказали, какой была ночь на 24 декабря 2023 года. В частности, на фронте произошло 81 боевое столкновение.

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Что известно об атаке на Украину

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 16 беспилотников типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны 15 ударных дронов уничтожено,

– заявили военные.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ уточнили, что наши военные сбили 14 из 15 дронов-камикадзе типа "Шахед". Они атаковали из района Приморско-Ахтарска. Украинские бойцы сбивали дроны в:

Николаевской,

Кировоградской,

Запорожской,

Днепропетровской,

Хмельницкой областях.

Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что оккупанты направили через южное направление 6 беспилотников.

"Все они были уничтожены: 4 – на Николаевщине и по одному – на Днепропетровщине и Кировоградщине. Силы ПВО отработали достаточно результативно. Но некоторые дроны прошли мимо нашей зоны (ответственности – 24 Канал). Будем надеяться, что их догнали наши коллеги по другим направлениям", – рассказала представитель Сил обороны Юга Украины.

Что известно о ночной атаке оккупантов