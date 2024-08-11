Ночью оккупанты ударили по Киевской области: под завалами погибли отец и его 4-летний сын

Под ночным ударом врага 11 августа находилась и Киевская область. В результате вражеской ракетной атаки там, к сожалению, погибли мирные жители.

Сегодня ночью произошло падение обломков ракеты на частные жилые дома в Броварском районе. Из-за этого погибли отец и сын.

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В результате баллистического удара в Киевской области есть погибшие

Ориентировочно в 00:30 и 00:38 в Броварах по данным местных телеграм-каналов прогремело несколько мощных взрывов. Тогда сообщалось о работе противовоздушной обороны. Соответствующую информацию о ПВО подтверждал и Виталий Кличко.

Воздушные силы незадолго до этого предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с севера. Как выяснилось позже, в результате атаки обломки ракеты упали на частные дома в Броварском районе.

Три человека тяжело травмированы, среди которых 13-летний ребенок. Еще двое: 35-летний мужчина и его 4-летний сын оказались под завалами здания. К сожалению, во время поисково-спасательных работ их нашли погибшими,

– рассказали спасатели.

Последствия ночной атаки на Киевскую область: смотрите видео

оперативные детали атаки агрессора – в нашем телеграме

"Киевская область. Россияне убили 4-летнего ребенка и его отца. Также был тяжело травмирован 13-летний ребенок. Россия продолжает убивать людей. Украина же уничтожает военные объекты врага. Чтобы прекратить убийство гражданских украинцев, нужно лишить Россию возможностей убивать. Необходимо уничтожить ее военную инфраструктуру, поскольку другие аргументы враг не воспринимает", – прокомментировал эту трагедию руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Подробнее о ночной вражеской атаке: что известно

Кроме вышеупомянутого, ночью 11 августа в некоторых районах столицы были слышны звуки взрыва. Двумя минутами ранее также сообщали о взрывах в Полтавской области. Уже в 1:04 корреспонденты Суспильного сообщили о повторных взрывах. Ранее в воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики.

Также российские войска выпустили "Шахеды" по Украине, они достигли Хмельницкой области. В небе над областью раздавались взрывы. Вероятно, в области работала противовоздушная оборона.

Уже к утру, в 04:30 Суспильне сообщило о еще одной серии взрывов в Хмельницкой области. Воздушные силы перед этим опубликовали короткий месседж: атака ударных БПЛА продолжается.

К слову, в ночь на 7 августа ударные БПЛА также атаковали Киевскую область. В ОВА заметили, что тревога продолжалась всю ночь – более 8 часов.

В результате вражеской атаки повреждение инфраструктуры и раненый человек, у него диагностировали осколочное ранение ноги.

Также в двух общинах области были повреждены 22 частных дома и хозяйственные постройки. В результате вражеской атаки в домах повреждены кровли крыш, выбиты окна и двери, иссечены фасады.