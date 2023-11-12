Ночью оккупанты запускали ракеты по сложному маршруту: сколько удалось уничтожить

Россия ночью атаковала Юг Украины с помощью баллистики и управляемых авиационных ракет. Наши военные сумели ликвидировать враждебную цель в Николаевской области.

Враги атаковали управляемыми ракетами по сложному маршруту. Силы обороны Юга объяснили, что есть попадание.

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Сколько ракет сбили наши военные на Юге

Силы обороны Юга рассказали, что враг запустил по региону:

баллистическую ракету, вероятно, "Искандер-М";

управляемую авиационную ракету типа Х-59.

Пытаясь обойти систему противовоздушной обороны, управляемые ракеты направлялись по сложному маршруту. Однако силам противовоздушной обороны удалось уничтожить одну из управляемых ракет в Николаевской области.

– заявили военные.

Они объяснили, что вторая и баллистическая ракета попали по открытой территории области. К счастью, критических разрушений нет, люди не ранены.

Правда, обломки сбитой управляемой ракеты повредили несколько жилых домов.

Воздушные силы ВСУ прокомментировали атаку врага

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что управляемые авиабомбы, которыми атакуют россияне, являются большой проблемой, ведь от них страдают все прифронтовые регионы.

Юрий Игнат уточнил, что враг выпустил по Украине две ракеты Х-59 и баллистическую ракету "Искандер". Силы обороны Украины сбили одну ракету Х-59.

Куда летели, куда попали – не будем информировать врага о том, каких результатов он достиг. Но будьте уверены, там в их отчетах минобороны будут уничтожены 5 складов, 8 самолетов и так далее, так далее,

– объяснил спикер.

Он добавил, что враг будет корректировать свои атаки, свои нападения на Украине, соответственно и тактических и стратегических замыслов.

Что известно о ночной атаке врага