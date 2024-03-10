Ночью оккупанты били ракетами и запустили почти 40 "Шахедов": как отработала ПВО
Источник:Воздушные силы
Россия запускала по территории Украины ударные дроны-камикадзе. Известно, что работали силы противовоздушной обороны.
В ночь на 10 марта Россия запустила по нашему государству 39 дронов-камикадзе. В Воздушных силах отчитались об уничтожении 35 воздушных целей.
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Запускали также и ракеты
Россияне ночью также ударили 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской и Донецкой области.
В частности, дроны запускали с мыса Чауда в Крыму, Приморско-Ахтарске – Россия).
Воздушные силы уничтожили 35 "Шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей. В частности, вечером наши защитники неба уничтожили два вражеских беспилотника в Криворожском и Никопольском районах Днепропетровской области.
Атаку отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Также привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, средства РЭБ.
В ночь на 10 марта раздавались взрывы
- Россияне запускали против Украины ударные дроны-камикадзе, поэтому в некоторых регионах раздавались также и взрывы. В частности, о трех взрывах сообщали в Одессе. Один из них был работой противовоздушной обороны, однако о других пока неизвестно ничего.
- Также взрывы слышали жители Винницкой области. О последствиях в этом регионе тоже пока неизвестно ничего.
- Кроме этого, россияне также пытались атаковать "Шахедами" и Запад. В частности, Хмельницкую область. Говорится о Староконстантинове, который и раньше был постоянно под прицелом врага.