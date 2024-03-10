Ночью оккупанты били ракетами и запустили почти 40 "Шахедов": как отработала ПВО

Россия запускала по территории Украины ударные дроны-камикадзе. Известно, что работали силы противовоздушной обороны.

В ночь на 10 марта Россия запустила по нашему государству 39 дронов-камикадзе. В Воздушных силах отчитались об уничтожении 35 воздушных целей.

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Запускали также и ракеты

Россияне ночью также ударили 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской и Донецкой области.

В частности, дроны запускали с мыса Чауда в Крыму, Приморско-Ахтарске – Россия).

Воздушные силы уничтожили 35 "Шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей. В частности, вечером наши защитники неба уничтожили два вражеских беспилотника в Криворожском и Никопольском районах Днепропетровской области.

Атаку отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Также привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, средства РЭБ.

В ночь на 10 марта раздавались взрывы