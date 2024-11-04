Ночью оккупанты запустили 80 "Шахедов", "Искандер" и УАБы: как отработала ПВО

В ночь на 4 ноября россияне в очередной раз атаковали Украину. Враг запустил не только дроны-камикадзе типа "Шахед", но и ракеты и управляемые авиабомбы.

Украинские защитники сбили большую часть дронов, а другие – были локационно потеряны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Как отработала ПВО во время атаки 4 ноября

В ночь на 4 ноября 2024 года Россия в очередной раз атаковала Украину. Так, враг нанес удар по Днепропетровской области баллистической ракетой "Искандер-М", которую запустил из Ростовской области. Также российская армия ударила управляемыми авиабомбами по Харьковской области.

Традиционно ночью враг запустил десятки дронов-камикадзе типа "Шахед". В общем российская армия атаковала Украину 80 БПЛА, которые запустила с трех направлений: Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Так, по состоянию на 08:30 подтверждено сбивание 50 вражеских "Шахедов". Их "приземлили" украинские защитники в Киевской, Сумской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях.



Сколько дронов сбила ПВО / Инфографика Воздушных сил

Еще 27 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины.

Стоит заметить, что в очередной раз враг прицельно атаковал "Шахедами" именно Киевскую область. Силы ПВО сбили все цели, которые летели на Киев и область. Сейчас падение обломков сбитых БПЛА зафиксировано в двух районах – Оболонском и Деснянском.