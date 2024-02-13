Ночью оккупанты запустили более 20 "Шахедов": сколько сбили силы ПВО

В ночь на 13 февраля оккупанты в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Всего враг запустил 23 дрона-камикадзе.

Под ударом в частности оказалась Днепропетровская область. Там россияне атаковали гражданскую инфраструктуру.

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Как отработала ПВО

В ночь на 13 февраля 2024 года Россия запустила по территории Украины 23 ударных беспилотника типа "Shahed-136/131". Традиционно оккупанты атаковали с 2 направлений:

Приморско-Ахтарск,

мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожено 16 ударных БПЛА противника в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей:

10 БПЛА в Днепропетровской области,

3 БПЛА в Запорожской области,

3 БПЛА в Херсонской области.



Как отработала ПВО / Инфографика Воздушных сил

Во время ночной атаки пострадала Днепропетровщина