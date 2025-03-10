Ночью Россия атаковала 176 БпЛА: сколько удалось сбить

В ночь на 10 марта противник запустил по Украине огромное количество дронов разных типов. Воздушные силы успешно уничтожили почти все вражеские цели.

Враг начал атаку с 18:00 9 марта, использовав против Украины 176 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов. Запуски дронов происходили по направлениям: Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Чауда, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько БПЛА сбили

По состоянию на 08:00 подтверждено избиение 130 "Шахедов" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

42 вражеских беспилотника-имитатора – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Полтавщина и Киевщина.

В частности, в Полтавской области повреждено 3 жилых дома, хозяйственное сооружение, легковой автомобиль и сельскохозяйственную технику. Также разрушения потерпела бытовая линия электропередач, количество отключенных абонентов еще устанавливают.