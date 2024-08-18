Ночью Россия атаковала ракетами и "Шахедами": сколько целей сбила ПВО

В ночь на 18 августа оккупанты атаковали Украину баллистикой из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными БПЛА типа "Shahed". Мощно отработали Силы ПВО.

Так, защитники неба сбили 13 целей. Об этом сообщил генерал-лейтенант Николай Олещук.

Обратите внимание Киев был под атакой северокорейских ракет и дронов

Сколько ракет и "Шахедов" сбили сегодня ночью

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Командующий сообщил, что всего радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили 16 средств воздушного нападения агрессора. В частности:

1 баллистическую ракету "Искандер-М";

2 баллистические ракеты KN-23;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

3 крылатые ракеты (тип уточняется);

8 ударных БПЛА "Shahed-131/136".

В результате противовоздушного боя зенитными ракетными войсками Воздушных сил, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 13 воздушных целей в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей,

– заявил генерал-лейтенант.

Николай Олещук уточнил, что оборонцы неба сбили 2 баллистические ракеты KN-23, 3 крылатые ракеты (тип уточняется) и 8 ударных БПЛА "Shahed-131/136".

Остальные ракеты, которые не попали в статистику сбитых, не достигли желаемых целей,

– подчеркнул Командующий Воздушных сил.

Добавил, что предварительно, обошлось без человеческих потерь и пострадавших.