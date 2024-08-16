Ночью Россия била баллистикой, "Шахедами" и неизвестными дронами: сколько целей сбили

В ночь на 16 августа оккупанты атаковали Украину с воздуха. Военные рассказали, сколько целей удалось уничтожить.

К вечеру 15 августа в ряде регионов Украины объявили тревогу, которая длилась до утра следующего дня. Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики и "Шахедов". В нескольких областях были слышны взрывы.

Смотрите также Путину "стратегически" не хватает воображения: ISW назвал ответ Кремля на Курскую операцию неэффективным

Чем ночью бил враг

Ночью противник ударил по Украине 3-мя баллистическими ракетами "Искандер-М". Также оккупанты запустили 3 "Шахеда" и два беспилотника неустановленного типа из Курской области.

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил все вражеские БПЛА сбиты в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

Отметим, что захватчики не в первый раз атакуют Украину неизвестными дронами. Эксперты проанализировали обломки нового БПЛА и установили несколько деталей к нему.

Дрон имеет конструкцию "летучее крыло" с двигателем внутреннего сгорания и толкательным винтом в хвостовой части, окрашен в черный цвет. Он меньше Shahed-136, с размахом крыла около 2,5 метров и длиной около 2 метров.

Напомним, что в Киеве ночью тоже было громко. Тревога в городе продолжалась 44 минуты. В течение этого времени ПВО работала по вражеским дронам. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.