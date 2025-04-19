Ночью Россия дважды ударила по Запорожью: горело предприятие, повреждены дома и не только
- Россия 19 апреля дважды ударила по Запорожью.
- Вражеские действия повлекли за собой пожар на предприятии.
- В результате другого удара повреждены жилые дома, гараж и автомобиль.
Российские войска не прекращают террор украинских городов. Так, ночью 19 апреля страна-агрессор дважды ударила по Запорожью.
Известно, что произошло возгорание на предприятии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Ивана Федорова.
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Россия ударила по Запорожью
Федоров сообщил, что ночью и под утро 19 апреля оккупанты атаковали область ударными БПЛА типа "Шахед".
Враг нанес 2 удары по Запорожью.
В результате атаки произошел пожар на территории автотранспортного предприятия,
– говорится в сообщении.
По состоянию на 7:22 пожарные продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов.
Еще один удар, который совершили оккупанты, пришелся по территории населенного пункта Магдалиновка Запорожского района. Зафиксировано, что там в результате атаки есть повреждения.
В частности, в результате удара взрывной волной и обломками повреждены жилые дома, гараж и автомобиль.
Федоров также сообщил, есть ли пострадавшие. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.