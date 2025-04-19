Ночью Россия дважды ударила по Запорожью: горело предприятие, повреждены дома и не только

Российские войска не прекращают террор украинских городов. Так, ночью 19 апреля страна-агрессор дважды ударила по Запорожью.

Известно, что произошло возгорание на предприятии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Ивана Федорова.

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Россия ударила по Запорожью

Федоров сообщил, что ночью и под утро 19 апреля оккупанты атаковали область ударными БПЛА типа "Шахед".

Враг нанес 2 удары по Запорожью.

В результате атаки произошел пожар на территории автотранспортного предприятия,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 7:22 пожарные продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов.

Еще один удар, который совершили оккупанты, пришелся по территории населенного пункта Магдалиновка Запорожского района. Зафиксировано, что там в результате атаки есть повреждения.

В частности, в результате удара взрывной волной и обломками повреждены жилые дома, гараж и автомобиль.

Федоров также сообщил, есть ли пострадавшие. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.