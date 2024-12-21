Ночью Россия снова запустила более 100 дронов: сколько удалось сбить

С вечера 20 декабря и до утра 21 декабря россияне атаковали Украину 113 ударными беспилотниками. По вражеским целям работала противовоздушная оборона.

Нашим защитникам неба удалось уничтожить 57 беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Как отработала ПВО

В ночь на 21 декабря россияне совершили пуск зенитной управляемой ракеты С-400 с временно оккупированной территории Донецкой области, ранее сообщали о скоростных целях. По предварительной информации от Воздушных сил, к счастью, обошлось без последствий.

Также враг атаковал 113 дронами-камикадзе типа "Шахед" и беспилотными летательными аппаратами других типов направлений Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Бердянск. К этой минуте зафиксировано сбитие десятков вражеских воздушных целей.

По состоянию на 09:00 подтверждено избиение 57 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях,

– говорится в сообщении.

Из-за активного противодействия сил обороны 56 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны. В Воздушных силах добавили, что в Запорожской и Харьковской областях сбитые ударные БПЛА повредили частные и многоквартирные дома, имущество и авто граждан, пострадавшим оказывается помощь

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.



ПВО сбила 57 дронов / Инфографика Воздушных сил

В частности, над зоной ответственности ОТУ "Северск" сбиты 8 вражеских БПЛА. В то же время в пределах Черкасской области, по данным ОВА, уничтожили 4 "Шахеда". Кроме вышеупомянутого, в Хмельницкой области силы противовоздушной обороны смогли сбить 2 дрона-камикадзе.