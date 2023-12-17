Ночью Россия ударила по Украине ракетой X-59 и "Шахедами": сколько целей сбило ПВО

В ночь на 17 декабря оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" и ракетой Х-59. Украинские защитники сбили все вражеские воздушные цели.

Из-за вражеской атаки тревога в ночь на 17 декабря длилась несколько часов. Традиционно, большую часть БПЛА враг направил на Одесскую и Хмельницкую области.

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Точная работа украинских защитников

В ночь на 17 декабря 2023 года враг атаковал Украину несколькими видами вооружения. В частности, оккупанты запустили крылатую ракету "Искандер-К", но она не достигла своей цели. Также Россия пыталась нанести удар управляемой авиационной ракетой Х-59, которую украинские защитники успешно ликвидировали. Как уточнили в Воздушных силах, враг запускал ракеты с территорий временно оккупированного Крыма и Херсонской области.

Кроме того, оккупанты запустили 20 ударных беспилотников типа "Shahed". Традиционно, россияне совершали пуски с территории мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае. Силы и средства ПВО успешно отработали и уничтожили все дроны, которыми Россия пыталась атаковать.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины. В результате боевой работы сбиты 20 "Шахедов" и одна управляемая авиационная ракета Х-59. Крылатая ракета "Искандер-К" – не достигла своей цели. Воздушные цели уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей,

– отчитались в Воздушных силах.



Силы ПВО сбили все враждебные цели во время атаки 17 декабря / Инфографика Воздушных сил