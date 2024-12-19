Ночью Россия атаковала ракетами и 85 дронами: сколько целей сбила ПВО

В ночь на 19 декабря оккупанты запустили по Украине 3 ракеты и 85 ударных беспилотников. По враждебным целям отработали Силы ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Сколько "Шахедов" сбили сегодня, 19 декабря

Российские захватчики нанесли удар 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Крыма и Ростовской области. Кроме того, управляемой авиационной ракетой X-59/69 из воздушного пространства Курской области.

Также этой ночью агрессор атаковал 85 ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами других типов. Районы пусков: Брянск, Курск, Миллерово, Орел.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы отражали очередное воздушное нападение агрессора.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбивание 45 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов,

– заявили в Воздушных силах.

Уточнили, российские дроны сбили в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях. Кстати, еще 40 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряно без негативных последствий в результате активного противодействия Сил обороны.

В результате ракетного удара повреждены частные, многоквартирные дома и муниципальное имущество на Сумщине и Днепропетровщине. Предварительно, без жертв и пострадавших,

– отметили в Воздушных силах.

Также добавили, попаданий российских дронов не зафиксировано. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Сколько "Шахедов" сбили 19 декабря / Инфографика Воздушных сил