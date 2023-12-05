Ночью Россия запустила 17 Шахедов и 6 ракет ЗРК С-300: все ли удалось сбить
Источник:Воздушные силы
Россия ночью против 5 декабря снова атаковала Украину. В этот раз враг применил ударные беспилотники и ракеты.
Страна-агрессорка активизировала свои атаки по мирным украинским городам. В частности, ночью пороты 5 декабря она запустила 17 Шахедов и 6 ракет, однако часть из них сбили силы противовоздушной обороны.
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Враг атаковал по разным направлениям
Страна агрессорка запустила ударные БПЛА по двум направлениям – Курская область и Приморско-Ахтарск. Управляемые зенитные ракеты С-300 летели по гражданским объектам Донбасса и Херсона.
В результате боевой работы уничтожено 10 ударных БпЛА в разных регионах Украины,
– говорится в сообщении.
К отражению воздушного нападения противника были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Сколько "Шахедов" уничтожили в регионах
На Юге подразделения ПВО уничтожили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Шахед". В частности, 2 в Николаевской области, по 1 в Херсонской и Винницкой.
Никаких попаданий не допустили.
Еще один ударный дрон сбили на Западе.
В Винницкой и Хмельницкой области слышали взрывы
- Ночью против 5 декабря Россия снова запустила против Украины ударные дроны-камикадзе. Они кружили над нашей территорией. Тревоги начали распространяться по стране еще вечером 4 декабря.
- Около половины второго ночи сообщили о взрыве в Винницкой области. Никакой официальной информации нет, так что можно лишь предположить, что, вероятно, работала ПВО.
- Глава Хмельницкой ОВА заявил о работе ПВО . Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал, что оккупанты атакуют город так часто потому, что там расположен военный аэродром. Уже утром Сергей Тюрин подтвердил, что во время воздушной тревоги в Хмельницком районе работали силы ПВО.