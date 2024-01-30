Ночью Россия запустила по Украине 35 "Шахедов" и 2 ракеты: сколько удалось сбить
Источник:Генштаб ВСУ
Этой ночью Россия снова атаковала Украину "Шахедами". Агрессор запустил 35 дронов-камикадзе. По ним отработали силы ПВО. Также ночью агрессор нанес ракетный удар по Донецкой области.
Российские захватчики запускали "Шахеды" группами. В Воздушных силах сообщали о пяти, направлявшихся в различные области Украины.
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Сколько "Шахедов" уничтожила ПВО
Этой ночью оккупанты атаковали Украину 35 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131".
Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 15 вражеских дронов
сообщили в Генштабе ВСУ.
В Воздушных силах сообщили, что ночью Россия атаковала не только "Шахедами", но и ракетами. В частности, ударили С-300 по Донетчине.
Дроны-камикадзе агрессор запускал с трех направлений: Приморско-Ахтарска, Курска и мыса Чауда, что в Крыму. Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 15 вражеских БПЛА в Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областях.
Часть ударных БПЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора гражданские и военные объекты у линии фронта и государственной границы с Россией,
– подчеркнули в Воздушных силах.
Добавили, что к отражению воздушного нападения были привлечены авиация зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Что известно об очередной российской атаке
- Около 20:30 Воздушные силы начали сообщать об угрозе применения агрессором ударных БПЛА.
- Тревогу объявляли в Черкасской Полтавской Херсонской Харьковской Донецкой Днепропетровской Николаевской Одесской и Запорожской областях.
- По вражеским дронам-камикадзе работали силы ПВО. В том числе и в Киевской области.
- Отбой угрозы ударных БПЛА объявили только в 01:48.
- Руководитель ОВА Сергей Лысак сообщил, что один "Шахед" сбит в Днепропетровской области. Впрочем, к сожалению, там не обошлось и без попаданий. Второй попал по гражданской инфраструктуре. Вспыхнул пожар.
- Виталий Ким рассказал, что в Николаевской области уничтожено БПЛА. В результате падения обломков занялся грузовой автомобиль. Пожар оперативно ликвидирован. К сожалению, водитель получил черепно-мозговую травму. Состояние пострадавшего сейчас стабильное.
- Начальник ОВА сообщил, что один ударный дрон сбили в Черкасской области. Впрочем, другой попал по заброшенной постройке. К счастью без пострадавших, отметил Игорь Табурец.
- Глава Харьковской ОВА сообщил, что около 23:25 оккупанты применили по меньшей мере 6 БПЛА по городу Змиев Чугуевского района. Повреждены гражданское предприятие и частные жилые дома. Олег Синегубов рассказал, что получили ранения двое мужчин в возрасте 52 и 61 год. Первого госпитализировали состояние среднее. Второй – получил помощь на месте.
- В Силах обороны сообщили, что на Юге уничтожены 5 "Шахедов". К сожалению, на Херсонщине есть попадание в агропредприятие. Вспыхнул пожар его уже ликвидировали. Масштабы разрушений уточняют. Информация о пострадавших не поступала.