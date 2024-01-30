Ночью Россия запустила по Украине 35 "Шахедов" и 2 ракеты: сколько удалось сбить

Этой ночью Россия снова атаковала Украину "Шахедами". Агрессор запустил 35 дронов-камикадзе. По ним отработали силы ПВО. Также ночью агрессор нанес ракетный удар по Донецкой области.

Российские захватчики запускали "Шахеды" группами. В Воздушных силах сообщали о пяти, направлявшихся в различные области Украины.

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Сколько "Шахедов" уничтожила ПВО

Оперативные детали вражеской атаки в нашем телеграме

Этой ночью оккупанты атаковали Украину 35 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131".

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 15 вражеских дронов

сообщили в Генштабе ВСУ.

В Воздушных силах сообщили, что ночью Россия атаковала не только "Шахедами", но и ракетами. В частности, ударили С-300 по Донетчине.

Дроны-камикадзе агрессор запускал с трех направлений: Приморско-Ахтарска, Курска и мыса Чауда, что в Крыму. Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 15 вражеских БПЛА в Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областях.

Часть ударных БПЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора гражданские и военные объекты у линии фронта и государственной границы с Россией,

– подчеркнули в Воздушных силах.

Добавили, что к отражению воздушного нападения были привлечены авиация зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Ночью сбили 15 "Шахедов" / Инфографика Воздушных сил

Что известно об очередной российской атаке