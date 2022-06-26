Ночью россияне 7 раз обстреляли Черниговщину и Сумщину

Ночью 26 июня русские войска 7 раз обстреляли Сумскую и Черниговскую области. Враги били из минометов и ствольной артиллерии.

В ГНСУ говорят, что больше всего пострадали именно приграничные районы. Известно предварительно об одном пострадавшем.

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В результате обстрелов разрушено сельскохозяйственное предприятие

Во вражеский огонь попали Новгород-Северская, Семеновская и Сновская общины на Черниговщине. В Сумской области беспокойная ночь была в селах и городках Середино-Будской, Глуховской и Юнакиевской общин.

Российские снаряды повредили одно из сельскохозяйственных предприятий Семеновского района. После прогремения взрыва начался пожар. Уничтожена техника.

Утром россияне снова открыли огонь по Сумщине

Пострадал 1 житель приграничного села Юнакиевского общества.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты не оставили в покое регион утром 26 июня. Россияне стреляли из минометов по Шалыгинскому обществу. Местные жители слышали 14 взрывов. В настоящее время уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.

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Накануне оккупанты обстреливали приграничье Сумщины с вертолетов

25 июня оккупанты обстреливали ракетами приграничные районы Сумщины из вертолетов. При этом государственную границу они не пересекали. Ударили захватчики по Краснопольской общине, жертв нет.

Однако значительные разрушения получили местные больница, библиотека, дом культуры и школа.

Ситуация в Сумской и Черниговской областях: коротко

25 июня враг нанес массированный ракетный удар по поселку Десна, что на Черниговщине. По городу россияне попали около 20 ракет.

В Генштабе ВСУ сообщили, что у границы с Черниговщиной россияне удерживают до 3 БТГр. Этого недостаточно для полномасштабного наступления.

23 июня территорию Сумщины вражеская армия обстреляла фосфорными снарядами. В больнице оказался ребенок. По Юнакиевской общине россияне ударили "Градами".

Только с начала месяца армия государства-агрессора обстреляла Черниговскую и Сумскую области более 320 раз. Вместе с тем, украинская сторона не наблюдает формирования ударной группировки.

Все эти действия, предпринимаемые Россией, направлены на отвлечение внимания сил обороны.

Смотрите в видео о ракетном ударе по Киеву 26 июня: