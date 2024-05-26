Ночью россияне атаковали Хмельницкую область: в ОВА рассказали о последствиях террора
Источник:Сергей Тюрин
В ночь на 26 мая Россия снова нанесла массированный удар по Украине. В частности, под ударом оказалась Хмельницкая область.
Местные власти сообщили о последствиях российского террора. Там отметили, что в одном из городов области фиксировали отключение света, однако сейчас все исправили.
Смотрите также Россия нанесла комбинированный удар по Украине: сколько целей удалось сбить
Атака на Хмельницкую область
Председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин рассказал, что ночью во время воздушной тревоги, в пределах области силы ПВО сбили 6 БпЛА и 1 ракету. Однако в регионе фиксировали отключение света у части жителей.
Из-за вражеской атаки в одном из городов области от электроэнергии было отключено 3 тысяч абонентов. Сейчас все потребители подключены к энергосети,
– сказал Тюрин.
На месте происшествия работали соответствующие службы. В то же время информация о травмированных и разрушениях не поступала.
Комбинированная атака России
- Воздушные Силы сообщили, что в ночь на 26 мая оккупанты применили 12 ракет различных типов, а также более трех десятков дронов. В частности, враг запускал по Украине "Кинжалы" – однако, вероятно, их сбить не удалось. Собственно, украинской ПВО удалось уничтожить 12 из 14 ракет, а также абсолютно все дроны.
- Стоит указать, что после сообщения о пусках аэробалистических ракет "Кинжал", Воздушные Силы предупреждали о угрозе для Хмельницкой области, в частности Староконстантинова, и Ивано-Франковской области. Кроме "Кинжалов", на Староконстантинов летели "Шахеды" и крылатые ракеты с Ту-95МС.
- В Жмеринке Винницкой области в результате падения обломков вражеского ударного дрона повреждены 3 жилых дома, 7 частных жилых домов и несколько авто. Кроме этого, ранения получили три человека. Из квартир эвакуировали 40