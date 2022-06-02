Ночью россияне обстреляли из минометов несколько населенных пунктов Сумской области

Российские кафиры обстреляли из минометов населенные пункты в Сумской области. По предварительным данным жертв среди гражданского населения нет.

Оккупанты ночью обстреляли жилые дома на Сумщине

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что ночной обстрел произошел во время воздушной тревоги.

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2 июня около полуночи, во время воздушной тревоги, российский вражеский самолет совершил 3 ракетных удара по территории Сумского района, Краснопольской общины,

– сообщил Живицкий.

Последствия обстрела

В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома.

Дом разрушен до основания – прямое попадание ракеты. Еще несколько поврежденных, большие разрушения в домохозяйствах,

– добавил Живицкий.

По его данным, по меньшей мере три человека ранены – это жители Краснополья. В настоящее время они находятся в больнице и получают медицинскую помощь.

Предварительно российские беспилотники сбрасывали на территорию Сумской области самодельные взрывчатки. Власти предупредили жителей, чтобы они не поднимали незнакомые предметы на улицах.

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