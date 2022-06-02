Ночью россияне обстреляли из минометов несколько населенных пунктов Сумской области
Источник:Дмитрий Живицкий
Российские кафиры обстреляли из минометов населенные пункты в Сумской области. По предварительным данным жертв среди гражданского населения нет.
Оккупанты ночью обстреляли жилые дома на Сумщине
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что ночной обстрел произошел во время воздушной тревоги.
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2 июня около полуночи, во время воздушной тревоги, российский вражеский самолет совершил 3 ракетных удара по территории Сумского района, Краснопольской общины,
– сообщил Живицкий.
Последствия обстрела
В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома.
Дом разрушен до основания – прямое попадание ракеты. Еще несколько поврежденных, большие разрушения в домохозяйствах,
– добавил Живицкий.
По его данным, по меньшей мере три человека ранены – это жители Краснополья. В настоящее время они находятся в больнице и получают медицинскую помощь.
Предварительно российские беспилотники сбрасывали на территорию Сумской области самодельные взрывчатки. Власти предупредили жителей, чтобы они не поднимали незнакомые предметы на улицах.Обратите внимание! По данным Генштаба, у границы с Сумщиной зафиксировано скопление вражеских войск. В частности, в Курскую область россияне стянули дополнительные войска , артиллерию и ракетные установки. Но пока признаков подготовки к наступательным действиям нет.
Враг не прекращает обстреливать Сумщину
- Вчера, 1 июня, кафиры выпустили по меньшей мере 6 ракет по Шосткинскому району.
- 31 мая россияне нанесли ракетный авиационный удар с самолетов Су-35 по Белополью Сумской области. Кроме того, в тот же день враг совершил ракетный авиационный удар по подразделениям ВСУ в Сумской области с самолетов Су-30СМ .
- Ночью на 31 мая кафиры запустили две ракеты по Белопольской общине Сумской области . Обстрелы вели с САУ, находившимися на территории России.
- 30 мая враг также почти час непрерывно обстреливал границы Сумщины из артиллерии.