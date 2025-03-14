Ночью россияне запустили по Украине необычное количество БПЛА

В ночь на 14 марта Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами. Правда, на этот раз оккупанты выпустили значительно меньшее количество, чем обычно.

Как рассказали Воздушные силы, ночью противник ударил по нашей стране 27 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Миллерово и Приморско-Ахтарск. Это немного по сравнению с предыдущими ночными атаками. Обычно противник запускает более сотни дронов, передает 24 Канал.

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Сколько БПЛА сбили

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 16 ударных БПЛА типа Shahed в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.

9 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Харьковщина и Донетчина.

Так, около полуночи враг ударил по больнице в Золочеве – на здании загорелась крыша. Через 40 минут противник нанес повторный удар двумя БпЛА. Пострадала 33-летняя женщина – сотрудница бригады экстренной помощи. Она получила острую реакцию на стресс.

Вечером 13 марта в результате обстрела дронами в Харькове в Основянском районе горело нежилое помещение. также произошло падение БпЛА типа "Герань-2" в землю на открытой территории, повреждено остекление 4-х частных домов, пожара не было. Пострадали 7 человек, из них 4 ребенка, диагноз – острая реакция на стресс.

В Новобаварском районе дрон попал в дерево, в Немышлянском – "Герань-2" упала на открытой территории