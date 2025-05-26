Ночью Украину атаковали 355 дронов и 9 ракет с Ту-95МС: сколько удалось сбить
- Ночью 26 мая Россия атаковала Украину девятью крылатыми ракетами Х-101 и 355 дронами.
- Силы ПВО сбили все 9 ракет и 288 дронов.
- Однако есть попадание в 5 локациях и падение взбитых дронов в 10 локациях.
Ночью 26 мая Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг использовал более трехсот средств воздушного поражения.
Как сообщили в Воздушных силах, противник запустил 364 цели, передает 24 Канал.
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Чем Россия била по Украине
Для атаки враг использовал 9 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС в Самарской области.
Также захватчики совершили пуски 355 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов из 7 направлений.
Предварительно, по состоянию на 11:00 силами ПВО сбиты все 9 крылатых ракет Х-101. Кроме того, обезврежены 288 вражеских БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на Востоке, Севере, Юге, Западе и Центре страны.
233 дрона были сбиты огневыми средствами поражения, 55 – локационно потеряны/подавлены РЭБ.
К сожалению, есть попадание средств воздушного нападения противника в 5 локациях, а также падение сбитых ударных БПЛА в 10 локациях.
Напомним, что в результате российской атаки на Киев возникли повреждения в Днепровском районе. В доме выбито окно, также есть падение обломков на территории гаражного кооператива и заведения отдыха. В Хмельницкой области повреждены частные домохозяйства и предприятия, в Одесской области – разрушены дома и ранен подросток.