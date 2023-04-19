На Киевщине вспыхнул масштабный пожар с участием грузовиков: погибли люди, движение затруднено

В Киевской области ночью 19 апреля произошел мощный пожар. Это привело к остановке движения в направлении столицы.

Масштабный пожар произошел при участии трех грузовиков. К сожалению, в результате этого есть погибшие.

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Мощный пожар в Киевской области

Спасатели ликвидировали масштабный пожар с участием трех грузовиков, что привело к остановке движения в направлении Киева. В одном из грузовиков транспортировался керосин.

К сожалению, два человека погибли. По состоянию на утро аварийные работы завершены. К ликвидации привлекались 22 спасателя и 6 единиц техники.

Последствия пожара / фото ГСЧС Украины

Движение затруднено

Глава ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов сообщил, что ДТП с участием трех грузовых автомобилей произошло на 128 километре автодороги сообщением Киев – Харьков в направлении столицы.

На месте происшествия работает полиция. Полицейские предпринимают необходимые меры для скорейшей разблокировки движения.

Движение в данном направлении затруднено! Учитывайте данное обстоятельство при планировании поездок,

– подчеркнул Небытов.



ДТП с пожаром в направлении Киева / фото Андрей Небытов

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