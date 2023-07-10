Ночью в Николаеве раздавались взрывы: Россия нанесла ракетный удар

Россияне в ночь на 10 июля нанесли ракетный удар по Николаеву. Предварительно город оккупанты атаковали ракетой С-300.

По имеющейся информации, сначала около 1 часа прозвучала воздушная тревога в Николаевской области. Вскоре стало известно о взрыве. Тогда же местные власти высказали предположение, что враг выпустил С-300.

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Ночная атака Николаева: что известно

Предыдущая ночь была тихой

В Николаевской области раздалась воздушная тревога. Жителей предупредили о возможной угрозе с неба.В Воздушных силах ВСУ предупредили, что жителям Николаевской области грозит удар баллистикой.Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что предполагается запуск С-300. Тогда была вероятность, что враг совершил еще один пуск.Виталий Ким уточнил, что зафиксировали таки один пуск, "который прилетел".Жителям объявили отбой воздушной тревоги.В утренней сводке Генштаба также отметили, что Россия ночью нанесла очередной удар по Николаеву. Что касается последствий террористической атаки, то они все еще уточняются.

И это подтвердил в эфире телемарафона пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, их телеграм-канал в ночь на 9 июля был пуст.

Это, пожалуй, одна из редких ночей, когда было довольно тихо, без объявления воздушных тревог и атак именно авиацией или "Шахедами",

– добавил Игнат.

Причем спокойно в небе было и перед ночью. Спикер Воздушных сил добавил, что стремился бы, чтобы так было и дальше. И чтобы над Украиной летали только гражданские борта, как это происходит за пределами нашего государства.

В то же время, он призвал людей не расслабляться. Он подчеркнул, что оккупанты могут в любой момент активизироваться.

Тишина тишиной, но никаких послаблений или расслаблений не должно быть. Враг может в любой момент проводить активные действия,

– подчеркнул Игнат.

Что касается тихой ночи против 9 июля, то Юрий Игнат затруднился объяснить, с чем она связана. Он лишь констатировал, что российские военные "не проявляли активных действий".