Ночью в Одесской области сбили почти все "Шахеды": куда попали оккупанты

Россия атаковала Одесскую область "Шахедами". К сожалению, есть попадание врагов по фермерскому хозяйству.

Воздушную тревогу в регионе объявили в 00:49 22 апреля 2024 года. Уже ориентировочно в 1:07 СМИ написали, что в области работает ПВО, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке на Одесскую область

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 7 беспилотников типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 5 ударных дронов были уничтожены,

– заявили в Сухопутных войсках ВСУ.

Силы обороны Юга сообщили, что Россия атаковала с временно оккупированного Крыма. Вражеские дроны-камикадзе:

попали по территории фермерского хозяйства;

повредили складские здания и сельскохозяйственную технику.

К счастью, люди не пострадали.

Воздушные силы ВСУ уточнили важные данные

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что Россия атаковала Украину:

7 ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму;

тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 с оккупированной Донетчины.

В результате боевой работы этой ночью подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожено 5 ударных БпЛА, а около 7:00 – БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10",

– уточнили военные.

Они добавили, что все беспилотники сбили над Одесской областью.

Кстати, на днях представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что оккупанты накапливают оружие и готовятся к новым атакам. В частности, Кремль проводит мероприятия по подготовке к новому террору гражданских.

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Россия атаковала Одесскую область