Снова не там "покурили": ночью на воинской части в России возник сильный пожар

Ночью в Волгоградской области снова что-то ярко пылало – местные публиковали кадры масштабного пожара на воинской части. Сообщается, что перед его возникновением был слышен прилет.

Местные власти, конечно, не сообщили никакую причину таких ночных событий. Так пообещали выяснить, что вызвало пожар – возможно, это опять "курение".

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Горела воинская часть

Российские паблики пишут, что в ночь на 16 ноября в Волгоградской области внезапно загорелась военная часть. Предварительно инцидент произошел на объекте минобороны России, расположенном в двух километрах от поселка Котлубань

Перед пожаром на территории воинской части местные сообщали о взрывах. Позже, на кадрах, сделанных во время пожара, видна детонация.

Мощный пожар на объекте минобороны России: смотрите видео

Глава региона заявил, что причины такого явления пока выясняются. Кроме этого, якобы возгорание удалось локализовать спецслужбами, а пострадавших россиян или объектов нет.

Возгорание якобы не вызвало никаких повреждений: смотрите видео

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