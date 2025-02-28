Россия ночью запустила более 200 "Шахедов": сколько удалось сбить

В ночь на 28 февраля оккупационное войско в очередной раз атаковало Украину "Шахедами". По вражеским целям отработали силы ПВО.

Известно, что агрессор атаковал 208 ударными БПЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Враг атаковал дронами Николаев: произошел пожар на предприятии, поврежден состав и не только

Сколько вражеских целей уничтожено во время ночной атаки

В ночь на 28 февраля войска страны-агрессора атаковали 208 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений:

Орел,

Брянск,

Курск,

Миллерово,

Шаталово,

Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 107 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской области, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговский, Черкасский, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожский, Херсонской и Николаевской областях,

– говорится в сообщении.

Указывается, что 97 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали несколько регионов Украины. В частности, речь идет о Харьковской, Сумской, Николаевской области и Запорожье.



Сбитые вражеские цели / Инфографика Воздушных сил