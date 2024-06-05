Ночью враг атаковал 27 "Шахедами": сколько сбили и где

Россияне не перестают атаковать Украину с воздуха. В то же время, Воздушные силы демонстрируют свою эффективность.

Утром 5 июня стало известно, что противовоздушная оборона ночью ликвидировала 22 беспилотника во время воздушной тревоги и интенсивной атаки. В целом враг запустил 27 дронов.

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ПВО Украины успешно отработала

Как отмечают в Воздушных силах, захватчики выпустили 27 целей:

из районов Курска, что в России;

с мыса Чауда, что в оккупированном Крыму.

К отражению воздушного нападения противника привлекали зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– указано в источнике.

22 "Шахеда" удалось ликвидировать на территории таких регионов:

Николаевская область;

Херсонская область;

Днепропетровская область;

Сумская область;

Полтавская область.

Следует сказать, что еще поздно вечером 4 июня в разных регионах Украины звучала тревога, Воздушные силы сообщали об угрозе применения "Шахедов". Дроны летели в сторону Николаевской, Полтавской, Херсонской, Харьковской, Сумской и других областей.

Около 02:15 уже 5 июня Воздушные силы проинформировали о второй группе дронов, летящей в сторону Сумщины, Полтавщины, Днепропетровщины и Запорожья. Окончательно угроза прошла только около 04:00, когда прозвучал отбой воздушной тревоги.

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Россия не прекращает воздушный террор

Вечером 4 июня Генштаб Вооруженных Сил Украины отчитался, что в течение суток противник наносил по территории Украины:

три ракетных удара с применением четырех ракет;

45 ударов авиацией с использованием 52 КАБов и 479 дронов.

В то же время важно, что российские оккупанты совершили 2 862 обстрелы по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия. Собственно, захватчики пытаются использовать преимущество в живой силе, технике и поддержку с воздуха.

Несмотря на интенсивное давление со стороны противника, украинские защитники дают эффективный отпор, удерживают оборонительные рубежи и позиции.

Только за минувшие сутки Россия потеряла 1 280 представителей личного состава своего войска. Всего с начала вторжения – 513 700 бойцов.