Ночью враг атаковал Полтавскую область: на промышленном объекте вспыхнул пожар
20 февраля 2024, 07:28Читати новину українською
Источник:Филипп Пронин
Россия ночью атаковала Полтавскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты ударили по промышленному объекту.
Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщал, что дроны атаковали регион в ночь на 20 февраля. Взрывы раздавались в Кременчугском районе.
Смотрите также В Украине объявляли угрозу "Шахедов": в отдельных регионах раздавались взрывы
Что известно о взрывах в Кременчугском районе
Под ударом оказался промышленный объект. Это вызвало пожар,
– сообщил глава областной военной администрации.
По его словам, к счастью, люди не погибли и не пострадали. К ликвидации последствий привлекали 18 единиц техники ГСЧС и 85 специалистов.
Стоит добавить, что взрывы в Кременчугском районе, как писало Суспильное, прозвучали ориентировочно в полночь на 20 февраля.
Россия атаковала Украину 23 дронами и ракетами
- Россия в ночь на 20 февраля атаковала Украину двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области России и управляемой авиационной ракетой Х-31 из Запорожской области. Кроме того, по нашему государству запустили 23 ударных беспилотника типа Shahed с Приморско-Ахтарска.
- Наши военные сбили все вражеские дроны в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
- Перед этим Силы обороны Юга отчитывались, что они в своей зоне ответственности сбили 4 российских дрона-камикадзе типа "Шахед". В частности, по одному "Шахеду" в Херсонской и Николаевской областях, еще 2 – в Кировоградской. Попаданий и пострадавших нет.