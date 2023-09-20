Ночью враг атаковал Украину 24 "Шахедами", – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты в ночь на 20 сентября снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Взрывы раздавались, по меньшей мере, в Полтавской области.
Украинские военные рассказали, что враг выпустил по Украине снова более двух десятков беспилотников. Следует отметить, что воздушная тревога в некоторых регионах Украины звучала ориентировочно с 00:21 и вплоть до 4:46 20 сентября.
Смотрите также Уничтожать флот по частям, – военный эксперт прогнозирует новые сюрпризы для кораблей России
Что известно о ночной атаке россиян
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали, что российские оккупанты продолжают цинично игнорировать международное гуманитарное право и производят обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.
Сегодня ночью (20 сентября – 24 Канал) оккупанты атаковали Украину 24 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 17 – были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины,
– заявили военные.
Они добавили, что по состоянию на утро 20 сентября информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
Кроме того, украинские военнослужащие вспомнили, что Россия за прошедшие сутки, в ночь на 19 сентября, атаковала Украину 31 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131, из которых 28 – уничтожили средства противовоздушной обороны Украины.
К сожалению, также в результате циничного ракетного удара пострадало мирное население Кривого Рога Днепропетровской области, там погибли и ранены гражданские жители.
Смотрите также Ущерб на сотни миллионов долларов, есть жертва: все, что известно об атаке "Шахедами" по Львову
Что известно о ночной атаке россиян
- Россия ориентировочно в 00:34 20 сентября запустила первую группу "Шахедов" в юго-западном направлении. Впоследствии – вторую из Курской области России. Воздушные силы ВСУ призвали людей немедленно пройти в укрытие гражданской защиты, ведь это может спасти жизнь.
- Впоследствии была угроза применения дронов-камикадзе в Черниговской, Днепропетровской, Запорожской областях. После этого еще одна партия российских дронов двигалась из Курской области, далее – еще несколько групп "Шахедов" были на Запорожье и передвигались с юга в северо-западном направлении.
- Ориентировочно в 1:21 была угроза атаки дронами в Херсонской, Николаевской, затем – Киевской, Кировоградской, Черкасской областях.
- Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин ориентировочно в 3:19 20 сентября заявил, что российские захватчики атакуют Полтавщину. Он призвал людей находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги и пообещал рассказать детали впоследствии.
- Отбой воздушной тревоги раздался в Украине только ориентировочно в 4:46 20 сентября. Воздушные силы ВСУ подтвердили, что нет угрозы применения врагом ударных беспилотников.