Ночью агрессор пытался ударить по Полтавщине: есть ли попадания и пострадали

Россия в очередной раз атаковала Полтавскую область. оккупанты пытались нанести удары дронами.

Украинские защитники отработали по всем целям. Какие последствия российской атаки, рассказал председатель ОВА.

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Атака на Полтавщину сегодня

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Оккупанты продолжают атаковать Полтавскую область. Ночью 3 августа враг пытался наносить удары беспилотниками.

Силы обороны отработали по всем целям. К счастью, пострадавших и попаданий не зафиксировано,

– заявил Филипп Пронин.

Также председатель ОВА поблагодарил наших защитников за безупречную работу.

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Заметим, что ночью Силы обороны сбили 24 "Шахеды" из 29. В Николаевской области вспыхнул пожар двух хозяйственных построек и сухой травы на территории частного домовладения. В Винницкой области враг попал в объект инфраструктуры.