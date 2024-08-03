Ночью агрессор пытался ударить по Полтавщине: есть ли попадания и пострадали
Россия в очередной раз атаковала Полтавскую область. оккупанты пытались нанести удары дронами.
Украинские защитники отработали по всем целям. Какие последствия российской атаки, рассказал председатель ОВА.
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Атака на Полтавщину сегодня
Оккупанты продолжают атаковать Полтавскую область. Ночью 3 августа враг пытался наносить удары беспилотниками.
Силы обороны отработали по всем целям. К счастью, пострадавших и попаданий не зафиксировано,
– заявил Филипп Пронин.
Также председатель ОВА поблагодарил наших защитников за безупречную работу.
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Заметим, что ночью Силы обороны сбили 24 "Шахеды" из 29. В Николаевской области вспыхнул пожар двух хозяйственных построек и сухой травы на территории частного домовладения. В Винницкой области враг попал в объект инфраструктуры.