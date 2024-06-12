Ночью враг ударил по Украине 30 ракетами и "Шахедами": почти все сбили, в частности "Кинжал"

В ночь на 12 июня Россия нанесла очередную комбинированную атаку по Украине. Было выпущено 30 средств воздушного нападения.

В результате боевой работы удалось уничтожить 29 воздушных целей. В частности, была ликвидирована 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал".

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Как отработало ПВО

В ночь на 12 июня российские войска нанесли комбинированную атаку по Украине. Для атаки они применяли ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БпЛА.

Всего враг использовал 30 средств воздушного нападения:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (их выпускали из Саратовской области, России);

1 баллистическая ракета "Искандер-М" (с территории Крыма);

1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (был запуск из воздушного пространства Тамбовской области, России);

24 ударных БпЛА типа "Шахед" (их выпускали из Ейска и Приморско-Ахтарска, Россия).

К отражению воздушного нападения противника привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении командующего Воздушных сил.

В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

В Воздушных силах сообщили, что боевая работа проводилась в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.