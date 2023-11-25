Ночью враг выпустил по Украине рекордное количество "Шахедов": основная цель – Киев
Источник:Воздушные сили ВСУ
В ночь на 25 ноября российские оккупанты атаковали Украину рекордным количеством ударных дронов типа "Шахед". Главной целью врага стала столица.
Об этом сообщило командование Воздушных сил по состоянию на утро. Там призвали граждан дождаться отбоя, ведь воздушная тревога продолжается.
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Этой ночью враг выпустил по Украине рекордное количество ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".
Основное направление удара – Киев. Дождитесь отбоев,
– говорится в сообщении.
В Воздушных силах пообещали сообщить о результатах боевой работы впоследствии.Обратите внимание! С 5 часов утра в Киевской и столице работает ПВО. В КГВА сообщили, что по предварительным данным, силами противовоздушной обороны в Киеве было поражено более 40 "Шахедов". Враг атаковал в несколько волн.
Беспилотники заходили в воздушное пространство Киева по разным направлениям и постоянно меняли курс и вектор движения.
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Главное об атаке и ее последствиях
- Российские войска с ночи атакуют Киев дронами-камикадзе. В результате падения обломков пострадали несколько человек, возникли пожары в разных районах столицы.
- Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о двух пострадавших в Соломенском районе Киева. Также медиков вызвали в Подольский район столицы.
- В результате падения обломков беспилотника в Соломенском районе Киева произошла вспышка на территории детского сада. В этом районе пострадал 11-летний ребенок: у него острая реакция на стресс.
- Также в Соломенском районе в некоторых домах зафиксированы повреждения окон в квартирах.
- В столице из-за атаки дронов есть отключение света. Обесточены десятки домов и 120 учреждений. Продолжаются работы по восстановлению.