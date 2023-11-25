Ночью враг выпустил по Украине рекордное количество "Шахедов": основная цель – Киев

В ночь на 25 ноября российские оккупанты атаковали Украину рекордным количеством ударных дронов типа "Шахед". Главной целью врага стала столица.

Об этом сообщило командование Воздушных сил по состоянию на утро. Там призвали граждан дождаться отбоя, ведь воздушная тревога продолжается.

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Этой ночью враг выпустил по Украине рекордное количество ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".

Основное направление удара – Киев. Дождитесь отбоев,

– говорится в сообщении.

В Воздушных силах пообещали сообщить о результатах боевой работы впоследствии.

С 5 часов утра в Киевской и столице работает ПВО. В КГВА сообщили, что по предварительным данным, силами противовоздушной обороны в Киеве было поражено более 40 "Шахедов". Враг атаковал в несколько волн.

Беспилотники заходили в воздушное пространство Киева по разным направлениям и постоянно меняли курс и вектор движения.

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