Россия снова запускала "Шахеды": как отработала ПВО

В ночь на 26 декабря Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Всего враг запустил 31 ударный БПЛА.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Как отработала ПВО во время атаки

Враг начал атаковать Украину дронами-камикадзе с вечера 25 декабря и продолжил ночью 26 декабря. В общем, российская армия запустила по территории нашей страны 31 ударный БПЛА типа "Шахед", а также дроны других типов. Оккупанты атаковали Украину с 2 направлений – Орел и Миллерово.

Силы ПВО провели мощную боевую работу и сбили 20 ударных БПЛА. Отражали вражескую атаку зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы в Харьковской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской областях.



Сколько дронов сбила ПВО / Инфографика Воздушных сил

Кроме того, благодаря активному противодействию Сил обороны 11 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны (без негативных последствий).

Ранее, 25 декабря, Россия массированно атаковала Украину. Враг запустил всего 184 цели. Среди них 106 БпЛА и 78 ракет различных типов. Во время отражения атаки Украинские защитники уничтожили 54 дроны. Еще 52 не достигли своих целей благодаря активной работе РЭБ и были локально потеряны.

Кроме того, силами и средствами ПВО удалось сбить 59 ракет различных типов из 78 запущенных.

Под ударом 25 декабря в очередной раз оказались энергообъекты. Так, оккупанты коварно атаковали теплоэлектростанции ДТЭК. Известно, что есть серьезные повреждения оборудования. Сейчас специалисты работают над ликвидацией последствий.