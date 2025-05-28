Ночью враг запустил по Украине ракеты и почти 90 БПЛА: сколько сбили
- Ночью 28 мая Россия атаковала Украину 5 ракетами "Искандер-М", одной авиационной ракетой и 88 БПЛА Shahed.
- Силы ПВО обезвредили 71 вражеский БПЛА, но вражеские средства попали по 8 локациям в Украине.
Ночью 28 мая враг атаковал более 88 БПЛА и 6 ракетами. Силам ПВО удалось обезвредить 71 цель.
Есть попадания вражеских средств по 8 локациям в Украине, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Сколько целей удалось сбить ПВО 28 мая
В ночь на 28 мая Россия атаковала Украину 5 баллистическими ракетами "Искандер-М" и управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Курской, Воронежской областей России и с временно оккупированного Крыма.
Также враг использовал 88 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Миллерово, Орел, Курск и Приморско-Ахтарск, что в России.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежен 71 вражеский БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и юге страны. 34 – сбито огневыми средствами поражения, 37 – локально потеряны/подавлены РЭБ,
– отметили в Воздушных силах.
Воздушное нападение отражали, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
К сожалению, есть попадания вражеских средств по 8 локациям в Украине.