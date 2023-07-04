Ночью ЗАЭС потеряла питание с основной высоковольтной линии
Источник:Энергоатом
Запорожская АЭС, которая оккупирована Россией, потеряла питание с основной высоковольтной линии. Это произошло в ночь на вторник, 4 июля.
Запорожская атомная электростанция в 01:21 потеряла питание с основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ.
Смотрите также Не Чернобыль, но Фукусима: чем грозит взрыв на ЗАЭС и как уберечься
ЗАЭС переключили на единственную доступную резервную линию
После этого ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ. Она была отремонтирована и снова подключена к станции только 1 июля, а повреждена – еще четыре месяца назад.
В Энергоатоме не уточнили, почему именно Запорожская АЭС потеряла питание с основной высоковольтной линии. Важно отметить, что Россия, которая оккупировала ЗАЭС, несет полную ответственность за все, что происходит на атомной станции.Все об угрозе теракта на ЗАЭС читайте в нашем телеграме.
Отметим, что питание атомной станции является критическим для обеспечения ее бесперебойной работы. Основная функция питания атомной станции заключается в том, чтобы обеспечить нужное количество электрической энергии для питания всех электрических систем на станции, таких как насосы, вентиляторы, компрессоры и другие устройства.
Эта электроэнергия необходима для обеспечения работы систем охлаждения, систем управления и безопасности, систем автоматизации, освещения, транспортировки топлива и других важных функций на станции.
ЗАЭС впервые за 4 месяца подключили к резервной линии
Накануне вечером МАГАТЭ информировала, что ЗАЭС впервые за четыре месяца подключили к единственной доступной резервной линии электропередач. В МАГАТЭ заявили, что ситуация на станции остается "чрезвычайно хрупкой".
В частности, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что ситуация с энергоснабжением на площадке остается чрезвычайно хрупкой во время войны и не является устойчивой.
По словам Гросси, несмотря на то, что повторное подключение резервной линии электропередач является положительным моментом, ситуация с внешним электроснабжением станции остается очень уязвимой, что подчеркивает ненадежную ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на площадке.
Россия заминировала ЗАЭС и готовит подрыв атомной станции
- Президент Владимир Зеленский и разведка Украины сообщили, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации. По данным украинских властей, россияне заминировали ЗАЭС.
- В частности, оккупанты заминировали пруд-охладитель и поставили технику со взрывчаткой возле 4 энергоблоков ЗАЭС.
- Зеленский считает, что Россия может дистанционно подорвать ЗАЭС, когда на атомную станцию зайдут украинские силы.