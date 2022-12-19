Оккупанты всю ночь атаковали Украину дронами: в энергосистеме сложилась тяжелая ситуация
Источник:Укрэнерго
Российские военные продолжают атаковать энергетические объекты Украины. В течение ночи на 19 декабря враг бил дронами-камикадзе. В результате в энергосистеме тяжелая ситуация.
Это подчеркивают в Укрэнерго. Так что ночная атака дронами-камикадзе стала причиной введения как экстренного, так и аварийного отключения света.
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Этой ночью зафиксировали несколько попаданий
Как отмечают в Укрэнерго, подразделения ГСЧП занимаются ликвидацией последствий обстрела объектов энергетической инфраструктуры. Известно, что в эту ночь зафиксировали несколько попаданий.
Там, где это сейчас возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы,
– отмечают в компании.
Где самая сложная ситуация
По данным Укрэнерго, самая сложная сейчас ситуация в центральном, восточном и днепровском регионах. В результате атак аварийные графики отключения света пришлось ввести в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях, а также в Киеве.
В приоритете заживление объектов критической инфраструктуры. Что касается подачи электроснабжения бытовым потребителям, то она требует определенного времени.
По данным компании, энергетики держат ситуацию под контролем. В системе сохраняется стабильная частота 50 Гц. Кроме того она синхронно работает с европейской континентальной сетью.
Какая ситуация в Киевской области
- Напомним, что этой ночью враг совершил массированную атаку дронами по Киеву и области. Известно, что 23 иранские беспилотники летели на столицу, 18 из которых удалось сбить силам ПВО. К счастью, на этот раз обошлось без жертв. В то же время известно, что обломки дронов падали в Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах столицы.
- Глава ОВА Алексей Кулеба во время телемарафона отметил, после ночных ударов три района области остались без света. Речь идет об Обуховском, Вышгородском, а также Бучанском.
- Но это еще не все. Высокопоставленный чиновник предупредил, что могут быть также проблемы со связью. И поскольку в столице происходят аварийные отключения света, то жителей призывают пользоваться "Пунктами несокрушимости". Туда можно прийти согреться и зарядить свои устройства.