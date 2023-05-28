Летело больше всего дронов с начала вторжения: все о ночной атаке на Киев 28 мая

В ночь на 28 мая российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе. В основном "Шахеды" выпустили по Киеву.

Это была 14-я воздушная атака на столицу с начала мая. Подробнее о ночном массированном обстреле – читайте далее в материале 24 Канала.

Важно Были пуски рекордного количества "Шахедов" по Украине: сколько удалось сбить

Мощные взрывы в Киеве

Мэр Виталий Кличко ночью сообщил, что взрывы прогремели в Соломенском районе. Соответствующие службы отправились на место.

В Святошинском районе работала ПВО.

А в Печерском районе вспыхнул пожар на крыше 9-ти этажного дома в результате падения обломков БПЛА.

Позже стало известно, что в Соломенском районе, где обломки БПЛА попали в 7-этажное нежилое здание, произошло разрушение части стены и возник пожар на 3 этаже.

В Голосеевском районе столицы в результате падения обломков БПЛА загорелась крыша здания трехэтажного складского помещения.

В 4 утра над Оболонским районом силы ПВО сбили вражескую цель.

Кличко рассказал, что в Голосеевском районе локализуют пожар на площади 700 квадратных метров. Разрушение строительных конструкций – на общей площади 1 000 квадратных метров. Спасатели работают с привлечением новейших средств и технологий. В 5 утра пожар был локализован.

Самая массированная атака на столицу

В КГВА отметили, что это была 14-я воздушная атака на столицу с начала мая. Предварительно, это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на Киев, а именно – баражирующими боеприпасами "Shahed". Нападение совершалось в несколько волн, а воздушная тревога длилась более 5 часов.

Предыдущие последствия атаки

По информации, которая уточняется, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева. В Голосеевском из-за сбивания дронов:

обломки попали в 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один – госпитализирован;

возникло воспламенение крыши одного из ТРЦ;

возник пожар на территории одной из строек;

также было возгорание на территории предприятия, вспыхнули склады готовой продукции, разрушение на площади 1 000 квадратных метров, один пострадавший.

В Печерском районе загорелась крыша дома.

В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери. Информация о пострадавших уточняется.

Сколько выпустили и уничтожили "Шахедов"

В Воздушных силах рассказали, что 28 мая враг атаковал Украину иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с северного направления – Брянская область, и южного – Краснодарский край. В целом зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе – 54.

Очередную ночную атаку враг направил на военные объекты и объекты критической инфраструктуры государства в центральных регионах страны, в частности, на Киевщину. Здесь, в зоне ответственности воздушного командования "Центр", уничтожено большинство ударных дронов.

Также к отбитию атаки привлечены силы и средства воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.

В результате успешной боевой работы уничтожены 52 "Шахеда".