Людей выносили, пока горела крыша: ужасные подробности из Харькова после удара России по медучреждению

В ночь на 1 марта по Харькову были нанесены удары девятью беспилотниками. Многие из них удалось сбить, но обломки также нанесли значительные повреждения зданиям. Атаки были направлены на гражданские объекты.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала отметила, что в самом центре города пострадали многоэтажные дома и несколько медучреждений. В один из них попали прямо в крышу, вызвав пожар. Оттуда пришлось эвакуировать более полсотни маломобильных пациентов.

Смотрите также Россия меняет тактику ударов по Украине: в Воздушных силах рассказали детали

"Эвакуация ночная. Это просто поклон огромный работникам скорой, спасателям, правоохранителям, коллегам-журналистам, которые работали ночью, потому что они тоже приобщались к тому, чтобы выносить людей на носилках, под руки, на одеялах. Работать надо было очень-очень быстро, потому что крыша уже горела", – сказала Анна Черненко.

Какие последствия ночного обстрела Харькова

Она добавила, что два из трех этажей больницы существенно разрушены. Эксперты продолжают оценивать повреждения и искать пути скорейшего восстановления. В Харькове еще одно медучреждение пострадало уже в четвертый раз. Председатель ОВА Олег Синегубов сообщил, что уже есть международная договоренность о помощи в восстановлении медицинского учреждения.

Кроме больниц, повреждены жилые дома, учебные заведения, коммерческие объекты, автозаправочные станции, гипермаркет. В городе выбиты сотни окон, повреждено дорожное покрытие и электросети. Уже утром коммунальные службы начали восстановительные работы. Прокуратура сообщила, что для атаки использовали дроны "Герань-2".

Сегодня все врачи вместо того, чтобы принимать людей, помогали выметать стекло, максимально старались, чтобы быстрее починить то, что им побило. Серьезные разрушения, и из-за них есть люди, которые обратились за помощью к медикам. Это семь человек, один ребенок,

– сказала Анна Черненко.

Все лишь с легкими ранениями от осколков стекла, госпитализация не понадобилась.

Что говорят местные

Жители города делятся впечатлениями от увиденного. В частности, стоматолог Владислава о прилете в больницу узнала от заведующей заведения.

Утро началось "весело". Заведующая позвонила и сказала приехать в 8:00, чтобы помочь с уборкой. Когда мы зашли внутрь, были в шоке. Год назад только установили окна,

– рассказала Владислава.

Харьковчанка Валентина имела плановую запись к врачу. Придя на прием, увидела последствия ночных попаданий.

"Я в шоке. Не ожидала такого. Буду ждать, у меня плановый прием. Уже год хожу сюда, а теперь придется звонить и спрашивать, смогу ли попасть через неделю", – сказала Валентина.

Житель одного из поврежденного дома в Харькове Андрей рассказал, что до утра не спал, поскольку нужно было убирать стекло.

Попало так, что хорошо, что я успел отойти. А наша красная машина теперь вся разбита,

– сказал Андрей.

Последствия ночных ударов по Харькову оказались значительными. Также атаки были и по области. Ранения получили 12 человек, среди них двое детей. Опять под серьезным обстрелом оказались Золочевский, Купянский, Дергачевский районы – населенные пункты, которые россияне атакуют ежедневно.

Харьковский городской совет обнародовал статистику: за 28 дней февраля Харьков подвергся 21 атаке беспилотниками. Использовались "Молнии", "Герани", "Шахеды" и один ФАБ. Большинство этих ударов пришлись на последние две ночи. Усилились обстрелы как по городу, так и по области.