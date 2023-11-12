Ночной ракетный удар по Николаевщине: каковы последствия попадания, есть ли пострадавшие
12 ноября 2023, 08:55Читати новину українською
Источник:Виталий Ким
Ночью российские военные нанесли удар по Николаевщине. Область атаковали двумя управляемыми ракетами и баллистикой.
К сожалению, не обошлось без повреждений жилых домов. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА.
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Предварительно, без пострадавших
Одну из ракет Х-59 удалось сбить. Вторая и баллистическая, вероятно, "Искандер-М" попали по открытой территории области.
В результате падения обломков сбитой ракеты повреждены несколько жилых домов. Предварительно, без пострадавших,
– отметил Ким.
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Агрессор направил ракеты по сложному маршруту
- В Силах обороны Юга отметили, что это был ракетный удар смешанного типа.
- Кстати, враг пытался обойти систему ПВО. Поэтому управляемые ракеты россияне направляли по сложному маршруту.
- Обошлось без критических разрушений и пострадавших.