Ночной ракетный удар по Николаевщине: каковы последствия попадания, есть ли пострадавшие

Ночью российские военные нанесли удар по Николаевщине. Область атаковали двумя управляемыми ракетами и баллистикой.

К сожалению, не обошлось без повреждений жилых домов. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА.

К теме Ночью оккупанты нанесли смешанный ракетный удар по Югу: есть попадание

Предварительно, без пострадавших

Одну из ракет Х-59 удалось сбить. Вторая и баллистическая, вероятно, "Искандер-М" попали по открытой территории области.

В результате падения обломков сбитой ракеты повреждены несколько жилых домов. Предварительно, без пострадавших,

– отметил Ким.

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме

Смотрите также Коварный утренний удар баллистики и работа Patriot: все о ракетной атаке на Киев 11 ноября

Агрессор направил ракеты по сложному маршруту