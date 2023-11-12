Ночной ракетный удар по Николаевщине: каковы последствия попадания, есть ли пострадавшие

12 ноября 2023, 08:55
Читати новину українською

Источник:

Виталий Ким

Ночью российские военные нанесли удар по Николаевщине. Область атаковали двумя управляемыми ракетами и баллистикой.

К сожалению, не обошлось без повреждений жилых домов. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА.

К теме Ночью оккупанты нанесли смешанный ракетный удар по Югу: есть попадание

Предварительно, без пострадавших

Одну из ракет Х-59 удалось сбить. Вторая и баллистическая, вероятно, "Искандер-М" попали по открытой территории области.

В результате падения обломков сбитой ракеты повреждены несколько жилых домов. Предварительно, без пострадавших,
– отметил Ким.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

Смотрите также Коварный утренний удар баллистики и работа Patriot: все о ракетной атаке на Киев 11 ноября

Агрессор направил ракеты по сложному маршруту

  • В Силах обороны Юга отметили, что это был ракетный удар смешанного типа.
  • Кстати, враг пытался обойти систему ПВО. Поэтому управляемые ракеты россияне направляли по сложному маршруту.
  • Обошлось без критических разрушений и пострадавших.
Автор: Юлія Муріна