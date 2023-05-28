Возгорание прицепа грузовика и пожар в лесу: какие последствия ночной атаки в Киевской области

28 мая ночь оказалась очень неспокойной для жителей Киевской области. Воздушная тревога в регионе длилась около 6 часов.

С начала мая это 14-я воздушная атака российского врага на Киевщину. Она оказалась самой массовой.

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Последствия дроновой атаки на Киевщину

Так, российский враг атаковал область БПЛА. Благодаря эффективной работе ПВО все вражеские цели были уничтожены. К счастью, факты попаданий не зафиксированы.

Впрочем, в результате падения обломков в одной из громад есть незначительные повреждения частного дома – выбиты окна, в другом – выбило окна в одном из заведений питания. Соответствующие службы уже работают над устранением последствий атаки.

В ОВА отметили, что владельцам поврежденных зданий будет предоставлена вся необходимая помощь.

Кроме того, падение обломков привело к лесному пожару и возгоранию травяной подстилки в нескольких местах. Они оперативно локализованы.

Также зафиксировано возгорание прицепа грузового автомобиля – пожар ликвидирован, еще в одном из автомобилей повреждены окна.

В настоящее время оперативные группы продолжают работу по фиксированию последствий падения обломков.

Последствия ночной атаки в Киевской области / фото полиции

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